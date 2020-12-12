ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана

ЦИК сегодня на заседании зарегистрировала 18 кандидатов в президенты Кыргызстана. Они примут участие в досрочных выборах главы государства:
- Аймен Касенов;
- Бабыржан Тольбаев;
- Адахан Мадумаров;
- Садыр Жапаров;
- Равшан Джеенбеков;
- Рашид Тагаев;
- Эльдар Абакиров;
- Женишбек Байгуттиев;
- Арстанбек Абдылдаев;
- Курсан Асанов;
- Бактыбек Калмаматов;
- Мыктыбек Арстанбек;
- Абдиль Сегизбаев;
- Улукбек Кочкоров;
- Каныбек Иманалиев;
- Имамидин Ташов;
- Клара Сооронкулова;
- Канат Исаев.
Ранее сошли с дистанции восемь человек. Еще троим выдали справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. Центризбирком также вернул документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста. Одиннадцать претендентов отказались от участия ранее. Двенадцать человек сняли потому, что они не внесли избирательный залог и не сдали подписные листы.
Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки.
Напомним, что кандидаты на высший государственный пост в стране должны были сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет 3 декабря до 23.59.
До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.