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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана

ЦИК сегодня на заседании зарегистрировала 18 кандидатов в президенты Кыргызстана. Они примут участие в досрочных выборах главы государства:

  • Аймен Касенов;
  • Бабыржан Тольбаев;
  • Адахан Мадумаров;
  • Садыр Жапаров;
  • Равшан Джеенбеков;
  • Рашид Тагаев;
  • Эльдар Абакиров;
  • Женишбек Байгуттиев;
  • Арстанбек Абдылдаев;
  • Курсан Асанов;
  • Бактыбек Калмаматов;
  • Мыктыбек Арстанбек;
  • Абдиль Сегизбаев;
  • Улукбек Кочкоров;
  • Каныбек Иманалиев;
  • Имамидин Ташов;
  • Клара Сооронкулова;
  • Канат Исаев.

Ранее сошли с дистанции восемь человек. Еще троим выдали справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. Центризбирком также вернул документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста. Одиннадцать претендентов отказались от участия ранее. Двенадцать человек сняли потому, что они не внесли избирательный залог и не сдали подписные листы.

Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки.

Напомним, что кандидаты на высший государственный пост в стране должны были сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет 3 декабря до 23.59.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176525/
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