ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана

ЦИК сегодня на заседании зарегистрировала 18 кандидатов в президенты Кыргызстана. Они примут участие в досрочных выборах главы государства:

Аймен Касенов;

Бабыржан Тольбаев;

Адахан Мадумаров;

Садыр Жапаров;

Равшан Джеенбеков;

Рашид Тагаев;

Эльдар Абакиров;

Женишбек Байгуттиев;

Арстанбек Абдылдаев;

Курсан Асанов;

Бактыбек Калмаматов;

Мыктыбек Арстанбек;

Абдиль Сегизбаев;

Улукбек Кочкоров;

Каныбек Иманалиев;

Имамидин Ташов;

Клара Сооронкулова;

Канат Исаев.

Ранее сошли с дистанции восемь человек. Еще троим выдали справки о несоответствии из-за непогашенной судимости. Центризбирком также вернул документы девятерым кандидатам. Они не представили сертификат о сдаче Кыргызтеста. Одиннадцать претендентов отказались от участия ранее. Двенадцать человек сняли потому, что они не внесли избирательный залог и не сдали подписные листы.

Кубанычбек Токтосунов и Кубан Чороев сняты с гонки.

Напомним, что кандидаты на высший государственный пост в стране должны были сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет 3 декабря до 23.59.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.