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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Член КС: Проект Конституции направлен на переход к президентской форме правления

Новый проект Конституции направлен на переход к президентской форме правления. Об этом на брифинге заявила член секции «Органы государственной власти» конституционного совещания Сайкал Автандилова.

По ее словам, полномочия глав трех ветвей власти претерпели ряд изменений.

«Это связано с тем, что отныне, можно сказать, официально переходим к президентской форме правления. Мы рассматриваем принцип разделения органов властей и обязательно анализируем систему издержек и противовесов», — сказала Сайкал Автандилова.

Глава секции Болот Токтобаев тоже отметил, что новый проект Конституции направлен на переход к президентской форме правления, но пока четко не определены полномочия главы правительства. «Мы пока указали главу кабмина, но его ответственность и полномочия пока неясны», — добавил он.

Отметим, что Садыр Жапаров предложил для начала на референдум вынести вопрос о форме правления. По его мнению, народу на выбор надо предложить три формы: президентскую, парламентскую и смешанную. Только после результатов всеобщего голосования будет принята новая Конституция.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175419/
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