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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В ЦИК рассказали, когда будут назначены повторные выборы в Жогорку Кенеш

В ЦИК рассказали, когда будут назначены повторные выборы в Жогорку Кенеш.

Член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев пояснил 24.kg, что в случае, если Конституционная палата примет решение в пользу обратившихся ранее лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова и признает перенос срока повторных выборов незаконным, то ЦИК назначит повторные.

«Согласно закону, дата голосования придется на первое воскресенье февраля», — отметил он.

Кайрат Осмоналиев напомнил, что ни один суд, ни Жогорку Кенеш отменить решение Конституционной палаты неправомочны.

Напомним, предметом обращения в Конституционную палату являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175135/
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