Выборы президента. Предварительный список избирателей появится до 14 ноября

Готовится предварительный список избирателей. В ЦИК сообщили, что на госпортале tizme.gov.org он появится уже сегодня — 10 ноября.

В УИКи поступит до 14 ноября включительно, а до 18 ноября — будет вывешен для ознакомления.

В ЦИК напоминают, что вносить корректировки и уточнения можно, начиная с 19 ноября до 29 декабря включительно.

Контрольный список будет опубликован не позднее 18 декабря, а окончательный появится на сайте Центризбиркома не позже 2 января. В УИКах — не позднее 4 января.

Отметим, что в перечень голосующих на последних выборах в парламент, итоги которых ЦИК признала недействительными, вошли 3 миллиона 523 тысячи 554 кыргызстанца.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.