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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Беспорядки в Бишкеке. Депутат Умбеталы Кыдыралиев обвинил Эльвиру Сурабалдиеву

Депутаты парламента пытаются выяснить, что произошло в Кыргызстане 5 октября. С вопросом к кандидату на пост вице-премьер-министра по социальному блоку Эльвире Сурабалдиевой обратился Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, Эльвира Сурабалдиева не понимает, что означает революция, что такое революция молодых людей.

«Кто-нибудь понесет ответственность за то, что произошло 5 октября? За то, что сожгли «Белый дом», за беспорядки? Или это, по-вашему, революция? Вы понятия не имеете, что это такое. Спросите Текебаева, он вам расскажет, что такое революция. А теперь вы сюда выходите и просите должность. Совести нет просто», — сказал Умбеталы Кыдыралиев.

Эльвира Сурабалдиева попросила уважать ее и подчеркнула — она вышла на площадь, чтобы бороться с несправедливостью, а не по заказу какой-либо иностранной державы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171091/
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