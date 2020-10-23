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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Шестой созыв узурпировал законодательную власть и нарушил Конституцию

Экс-депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов заявил 24.kg, что парламент, отменив вчера повторные выборы в Жогорку Кенеш, открыто пошел на политическую спекуляцию, практически выторговав и продлив себе мандат на полгода.

По его словам, депутаты оказали медвежью услугу и. о. президента премьер-министру Садыру Жапарову, поскольку время играет против него. «Реваншисты и несогласные объединятся в антижапаровскую коалицию. Информационную войну выиграют именно они. В соответствии с Конституцией народ Кыргызстана этот парламент избрал только на пять лет. А ссылка на 71-ю статью Конституции, которая обеспечивает непрерывность работы Жогорку Кенеша, неприменима, поскольку этот механизм, обеспечивающий непрерывность законодательного органа, должен действовать до пятилетнего срока деятельности Жогорку Кенеша», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.

Таким образом, фактически парламент вчера узурпировал законодательную власть, нарушая каноны конституционализма.

Алмамбет Шыкмаматов

Он отметил, что все решения этого созыва парламента вне закона.   

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы. 

Сегодня Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года
Ссылка: https://24.kg/vlast/170541/
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