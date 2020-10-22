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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Дастан Бекешев: Депутаты парламента стали нотариусами власти

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит заседание депутатов парламента.

При рассмотрении законопроекта о приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» у депутата Дастана Бекешева возник вопрос, есть ли в казне деньги на проведение президентских выборов.

Ответил на него депутат Акылбек Жапаров, который сообщил, что является советником исполняющего обязанности главы государства премьер-министра Садыра Жапарова. По его словам, в бюджете есть деньги на проведение выборов президента, выплату пособий и пенсий. На проведение референдума и выборы депутатов парламента деньги ищут.

«Вы сами видите, что сейчас и. о. главы государства премьер-министр ищет нестандартные пути выхода из ситуации», — сказал Акылбек Жапаров.

Дастан Бекешев заявил, что депутаты парламента стали нотариусами власти. «Мы официально оформляем желания власти», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170408/
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