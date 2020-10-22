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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Противоречит Конституции. Депутат выступил против переноса даты выборов

В государственной резиденции «Ала-Арча» должно было состояться заседание депутатов Жогорку Кенеша. Они должны были начать работу в 14.00, однако спустя четыре часа нардепы так и не собрали кворум.

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Отметим, что сегодня парламентарии должны рассмотреть перенос даты выборов президента и депутатов ЖК, вопрос конституционной реформы, а также снижение избирательного порога до 3 процентов.

Депутат Каныбек Иманалиев выступил против переноса дня голосования. По его словам, такая инициатива противоречит Основному закону.

«В Конституции прописано: парламент избирается на пять лет. Срок работы шестого созыва истекает в декабре 2020 года. Вопреки этому парламент пытается продлить полномочия до мая 2021-го. Это противоречит Основному закону. ЦИК уже объявила о новых выборах. Теперь нардепы хотят задним числом принять новый закон, отменяющий дату голосования, что противоречит всем канонам юриспруденции», — сказал Каныбек Иманалиев.

6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Повторные выборы были назначены на 20 декабря.

Сегодня стало известно, что в парламенте инициирован законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, согласно которому сроки предстоящих выборов приостанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170399/
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