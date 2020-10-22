16:42
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 12 партий заявили о намерении участвовать в гонке

В ЦИК продолжают поступать заявки от партий, намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что, помимо Партии зеленых, «Бутун Кыргызстана», «Мекен Ынтымагы», «Ата Мекена», «Билим илим ордосу», уведомления направили «Ыйман Нуру», Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных конфликтов, «Единство народа», «Умут ордо», «Элдик кенеш», «Глас народа», «Патриот».

6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Повторные выборы назначены на 20 декабря.

Сегодня стало известно, что в парламент внесли законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, согласно которому сроки предстоящих выборов приостанавливаются. Нардепы на сегодняшнем заседании обсудят инициативу.

Отметим, что точную дату выборов ни один из депутатов не называет. Предположительно выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша состоятся после внесения изменений в Конституцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170377/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
В Кыргызстане выборы президента и Жогорку Кенеша могут перенести
Выборы-2020. Еще одна партия подала уведомление об участии в гонке
Отставка президента — не основание для отзыва членов ЦИК. Комментарий юристов
Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» смогут участвовать в повторных выборах
Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон о выборах
МВД: Членов ЦИК вызывали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках
Членам ЦИК пригрозили: доставят в МВД принудительно с нарядом милиции
Выборы-2020. С завтрашнего дня партии должны подать уведомление об участии в ЦИК
Глава аппарата правительства предлагает распустить состав ЦИК
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в&nbsp;тюрьму Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Льготы и&nbsp;привилегии. Что получает Сооронбай Жээнбеков в&nbsp;статусе экс-президента Льготы и привилегии. Что получает Сооронбай Жээнбеков в статусе экс-президента
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
16:34
Профильный комитет парламента одобрил законопроект об отмене выборов Профильный комитет парламента одобрил законопроект об о...
16:32
Абдырахман Маматалиев назначен директором Государственной кадровой службы
16:30
Выборы-2020. 12 партий заявили о намерении участвовать в гонке
16:30
Подписан указ о назначении Тилека Токтогазиева министром сельского хозяйства
16:14
В Бишкеке задержали мошенницу, обещавшую помощь в получении виз в Финляндию