Выборы-2020. 12 партий заявили о намерении участвовать в гонке

В ЦИК продолжают поступать заявки от партий, намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что, помимо Партии зеленых, «Бутун Кыргызстана», «Мекен Ынтымагы», «Ата Мекена», «Билим илим ордосу», уведомления направили «Ыйман Нуру», Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных конфликтов, «Единство народа», «Умут ордо», «Элдик кенеш», «Глас народа», «Патриот».

6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Повторные выборы назначены на 20 декабря.

Сегодня стало известно, что в парламент внесли законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, согласно которому сроки предстоящих выборов приостанавливаются. Нардепы на сегодняшнем заседании обсудят инициативу.

Отметим, что точную дату выборов ни один из депутатов не называет. Предположительно выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша состоятся после внесения изменений в Конституцию.