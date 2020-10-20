Заседание парламента запланировано на 21 октября: депутаты назначат дату выборов

Депутаты Жогорку Кенеша завтра соберутся на заседание. Об этом сегодня во время национального диалога политических партий и гражданского общества сообщил лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

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По его словам, завтра нардепы обсудят поправки в избирательное законодательство и назначат выборы президента. Он отметил, что настаивает на том, чтобы избирательный порог не превышал трех процентов, а залог — одного миллиона сомов. Тогда будут созданы оптимальные условия для партий, участвующих в выборах.

Депутат Омурбек Текебаев подчеркнул, что легитимность власти нужна, чтобы стабилизировать ситуацию. Помогут в этом только честные и открытые выборы.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.