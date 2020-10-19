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Власть

Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будут внесены изменения в законодательство. Об этом он рассказал РИА Новости.

Сейчас по закону и. о. президента не может баллотироваться в президенты. По словам Садыра Жапарова, «пока рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято».

Отвечая на вопросы телеканала «Россия 24», Садыр Жапаров также сказал: «В настоящий момент готовятся изменения в законодательство о выборах депутатов парламена и президента. Если в результате этих изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду».

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169853/
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