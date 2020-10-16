Чем намерен заняться Сооронбай Жээнбеков, рассказала его пресс-секретарь

24.kg поинтересовалось у пресс-секретаря теперь уже экс-президента Кыргызстана Толгонай Стамалиевой, чем он намерен заняться после того, как добровльно сложил свои полномочия.

«Сооронбай Шарипович Жээнбеков на ближайшее будущее планирует посвятить время семье и близким. Сегодня он, выступая перед депутатами Жогорку Кенеша на внеочередном заседании, отметил, что «свой опыт намерен и впредь использовать в интересах народа». В будущем бывший глава государства намерен заниматься общественной деятельностью», — рассказала она.

Вчера, 15 октября, Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к кыргызстанцам и заявил, что намерен уйти в отставку с поста президента страны.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории КР как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал он.

Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.