Депутат Наталья Никитенко выступила с видеообращением к коллегам

Депутат парламента Наталья Никитенко выступила с видеообращением.

Она попросила коллег собраться сегодня на заседание, чтобы избрать торага, премьера и сформировать правительство. «Это чрезвычайно важно. Страна на грани катастрофы», — сказала в обращении Наталья Никитенко.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.