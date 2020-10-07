19:54
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутат Наталья Никитенко выступила с видеообращением к коллегам

Депутат парламента Наталья Никитенко выступила с видеообращением.

Она попросила коллег собраться сегодня на заседание, чтобы избрать торага, премьера и сформировать правительство. «Это чрезвычайно важно. Страна на грани катастрофы», — сказала в обращении Наталья Никитенко.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168171/
просмотров: 1349
Версия для печати
Материалы по теме
Наталья Никитенко: Работать в условиях давления Жогорку Кенеш не может
Вопрос обеспечения жильем кыргызстанцев остро встал во время пандемии COVID-19
Только благодаря свободе слова граждане узнают правдивую информацию о пандемии
Скандальная инициатива Гульшат Асылбаевой — дополнительная нагрузка на бюджет
Премьер-министрге алгачкы сын. Депутат өкмөт мүчөлөрүн ойгонууга чакырды
Первая критика. Депутат призывает кабмин и Кубатбека Боронова проснуться
Истязание женщины в Сузаке. Наталья Никитенко будет добиваться возмездия
Поправки в Закон «О прокуратуре» нарушают систему сдержек и противовесов
Депутат выступает за создание специальной службы по защите прав детей
Дело Камиля Рузиева. Депутат просит прокуратуру проверить законность задержания
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
19:40
Сторонники Садыра Жапарова окружили Дом правительства Сторонники Садыра Жапарова окружили Дом правительства
19:33
Предприниматели Кыргызстана получили 2,5 миллиарда сомов льготных кредитов
19:32
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
19:28
Депутат Наталья Никитенко выступила с видеообращением к коллегам
19:22
В ГКНБ опровергают назначение в АКС Кубатбека Кожоналиева