Владимир Путин сообщил, что находится в контакте со сторонами конфликта в КР

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Кыргызстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Произошедшее после выборов не может не беспокоить. Надеемся, что конфликт будет решен мирно. Москва рассчитывает на то, что внутриполитические процессы в КР закончатся быстро и без каких-либо потерь», — заявил глава РФ.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.