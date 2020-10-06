Депутаты Жогорку Кенеша собираются на экстренное заседание

Депутаты парламента соберутся на экстренное заседание. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, аппарат ЖК собирает нардепов на заседании в отеле «Достук», поскольку «Белый дом» разгромлен. Народные избранники намерены обсудить ситуацию в стране. «Сейчас мы обзваниваем народных депутатов. Будет кворум, но пока неизвестно. Повестку дня должны утвердить сами парламентарии», — сказал 24.kg Ибраим Нуракун уулу.

Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов. Сегодня ЦИК признала их недействительными.