16:02
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты Жогорку Кенеша собираются на экстренное заседание

Депутаты парламента соберутся на экстренное заседание. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, аппарат ЖК собирает нардепов на заседании в отеле «Достук», поскольку «Белый дом» разгромлен. Народные избранники намерены обсудить ситуацию в стране. «Сейчас мы обзваниваем народных депутатов. Будет кворум, но пока неизвестно. Повестку дня должны утвердить сами парламентарии», — сказал 24.kg Ибраим Нуракун уулу.

Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов. Сегодня ЦИК признала их недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167881/
просмотров: 5322
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратилось 686 пострадавших
Бардак продолжается. Место председателя ГРС занял Нурлан Саитов
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Безнадзорное министерство. Непонятно, кто сейчас руководит МВД Кыргызстана
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет министра здравоохранения освободили и опечатали
Пост не бросил. Глава Минздрава контролирует ситуацию по предупреждению COVID-19
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
Глава ОТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку
В Бишкеке митингуют перед зданиями МВД и ГКНБ
Беспорядки в Бишкеке. Кадыр Керимбаев пытался занять место главного санврача
Популярные новости
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
16:01
Снова перестановки. Сменили министра финансов Снова перестановки. Сменили министра финансов
15:50
Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратилось 686 пострадавших
15:42
Бардак продолжается. Место председателя ГРС занял Нурлан Саитов
15:37
В ОДКБ выразили уверенность: с возникшими проблемами Кыргызстан справится сам
15:32
На митинге сторонников Атамбаева опытные члены СДПК повздорили с молодежью