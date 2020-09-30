Женщины партии «Кыргызстан» № 15. Кто они?

В избирательном законодательстве Кыргызской Республики действует норма о том, что в парламенте должно быть не менее 30 процентов женщин. Именно женщины-парламентарии чаще поднимают вопросы социального плана, что немаловажно в связи с ростом в Кыргызстане материнской и детской смертности, насилием в отношении женщин и детей, ранними браками.

Представляем женщин-кандидатов от «Кыргызстана» из первой двадцатки партии, которые готовы менять жизни кыргызстанцев к лучшему.

Наталья Анатольевна Кулматова Окончила Киевский государственный университет имени Т.Шевченко в Украине, аспирантуру Московского государственного университета имени М.Ломоносова в России. В бизнесе 25 лет, работает в сфере туризма, финансового консультирования, строительства. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Кыргызстан». Меценат. Возглавляет благотворительный фонд Boundless Love («Безграничная любовь»). Оказывает поддержку и помощь многодетным семьям, студентам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья. – У меня большой опыт и знания, которые я могу использовать для решения государственных задач. Я четыре года являюсь членом партии «Кыргызстан». За это время убедилась, что наша команда сможет выполнить поставленные задачи. Меня беспокоит образование и здоровье наших граждан. Основная задача партии – выработать пути и механизмы вывода страны из нынешнего непростого положения. Мы можем решать ключевые проблемы в жизни людей – это здоровье, занятость, качественное образование, уход за пенсионерами, защита прав женщин и окружающей среды.

Чолпон Аалыевна Султанбекова Окончила Бишкекский государственный институт, Кыргызскую государственную юридическую академию, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР. Была депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов. Занимала пост вице-премьер-министра Кыргызстана. – Если мы сначала не исправим систему управления, даже выпускник Гарварда не сможет изменить ситуацию в республике к лучшему. Самое главное – нужно провести административно-территориальные реформы, децентрализацию власти, иначе все будет повторяться. Административная передача полномочий айыл окмоту, акимам районов, возможность формирования их бюджетов произведут качественные изменения. Сегодня их большинство в дотации. Мы говорим о региональном развитии, но без вышеуказанных реформ и изменений туда бизнесмен не поедет и не будет инвестировать. Если я пройду в парламент, для меня данные вопросы будут главными.

Дамира Темирбековна Долоталиева Окончила Кыргызский государственный медицинский институт. Кардиолог. С 1986 по 1997 годы работала в Кара-Балтинской городской поликлинике, занимала руководящую должность. С 1997 по 2010 год занималась предпринимательством, с 2010 года является председателем профсоюзов торгово-рыночного комплекса «Дордой». – Я 10 лет борюсь за права предпринимателей, работающих на рынке «Дордой», и принимаю участие в решении проблем бизнеса в этой области. Приложила все усилия для решения вопросов инфляции, таможни, Евразийского экономического союза, кыргызско-китайской границы, стабилизации деятельности наших предпринимателей. Я доносила проблемы бизнесменов властям и организовала взаимодействие с правоохранительными органами. Мне часто приходилось сталкиваться с несовершенством действующих законов. Я баллотируюсь в парламент, чтобы устранять правовые преграды в торговле, принимать законы для развития экономики. Я полна решимости реализовать свое видение в соответствии с программой партии «Кыргызстан», усилить законотворческую работу.

Асель Мамышовна Атабекова Окончила Кыргызский государственный педагогический университет. Свою карьеру начала в 1998 году аналитиком на Кыргызской фондовой бирже. В 2002 году основала частную компанию по производству женской одежды Selya, Общественный фонд «Лига женщин Центральной Азии». – 18 лет работаю в легкой промышленности, которая является приоритетной отраслью экономики страны. Если стану депутатом Жогорку Кенеша, я сделаю акцент на проблеме легкой промышленности, которую хорошо понимаю. Эта отрасль остро нуждается в изменениях и новых идеях. В настоящее время необходимы новые подходы для решения вопросов не в краткосрочной, а долгосрочной перспективе. У меня есть цели для реализации инвестиционных проектов в легкой промышленности, внедрения ипотечного кредитования для работников швейной промышленности и другое.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020)