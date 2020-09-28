Товарооборот между Кыргызстаном и Россией увеличился. Что еще радует Путина

«Мы вынуждены были откладывать ваш визит в связи с проблемами, связанными с пандемией», — сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

При этом президент РФ отметил, что работа продолжается. Совсем недавно, в сентябре, прошла полноформатная встреча в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Бишкеке.

«Очень рад, что имею возможность вас увидеть. И вначале я хотел бы сказать, что за прошлый год у нас было заметное увеличение товарооборота. При этом кыргызстанский импорт, соответственно, для нас это экспорт, увеличился более чем на 25 процентов. Это очень хороший показатель. Ясно, что современные условия вносят определенные коррективы, тем не менее мы двигаемся абсолютно уверенно, в правильном направлении. В соответствии с вашей просьбой мы увеличили поставки пшеницы. И, вообще, объем поставок сельхозпродукции у нас возрастает. По этому направлению мы можем констатировать значительное движение вперед», — подчеркнул Владимир Путин.