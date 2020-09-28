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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Село Арашан выбирает партию «Кыргызстан» № 15

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев встретился с жителями села Арашан Аламединского района Чуйской области.

В ходе встречи избиратели задали ряд вопросов, связанных с развитием экономики страны, созданием рабочих мест и улучшением жизни людей.

«Многие политорганизации сейчас заявляют, что повысят зарплату, пенсии и пособия. Но я скажу, что, если наша экономика не будет расти, все это останется пустыми обещаниями. Да, у всех есть хорошие намерения увеличить социальные выплаты, но как мы сможем платить больше, если в госбюджете не будет денег? Во-первых, нам нужно поднять экономику. Ядро экономики — это производство и промышленность. Ни одна из партий, участвующих в выборах в настоящее время, не внесла свой вклад в производственный и промышленный секторы республики так, как партия «Кыргызстан», — подчеркнул лидер политобъединения.

Он отметил, что члены партии построили более ста предприятий по всей стране и обеспечили тысячи граждан рабочими местами.

В заключение встречи жители села Арашан выразили поддержку партии «Кыргызстан» и пожелали победы на выборах.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политорганизации уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166663/
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