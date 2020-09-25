Кандидат от «Кыргызстана» Джолдошбек Джунушев за экологическую безопасность!

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Джолдошбек Джунушев родился в 1972 году. В 1994-м окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «бухгалтерский учет». В 1995-2004 годах работал в Государственной налоговой инспекции КР, затем долгое время занимался предпринимательством.

В 2016-м стал депутатом Бишкекского городского кенеша, в феврале 2018 года назначен генеральным директором государственного предприятия «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования, а в мае того же года возглавил Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности при правительстве КР.

О том, почему баллотируется в депутаты парламента, кандидат рассказал в интервью.

— Джолдошбек Маликович, почему вы решили идти в Жогорку Кенеш?

— Есть веская и логически понятная причина. Почти два года я возглавлял Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности. Там много направлений, но все-таки ее главная функция — это недопущение нарушения экологических норм.

Одной из проблем для Бишкека и Оша является чрезмерная загрязненность воздуха, особенно в столице в зимнее время. В свое время, будучи главой Госэкотехинспекции, мы пытались решать эту проблему, однако, к сожалению, эта борьба носила больше декларативный характер. И тогда я понял, что если не принять какие-то кардинальные меры сейчас, то через 10 или 15 лет это чревато своими последствиями. Мы писали предложения, но поддержки не находили.

К примеру, мы обращались в мэрию, городской кенеш и так далее, чтобы при строительстве домов использовали только новейшие котлы на газе. Но к нам не прислушались. Горожане думают, что смог только из-за ТЭЦ. Нет, дым от нее составляет только 15 процентов от общего объема. Остальное — это автомобили, котельные, новостройки вокруг Бишкека.

Иными словами, я иду в парламент, чтобы на законодательном уровне писать законы, позволяющие более эффективно бороться с загрязнением воздуха, воды, почвы и так далее.

— Почему вы выбрали партию «Кыргызстан»?

— Члены партии — в основном молодые, амбициозные люди. Это интересная команда. Это люди, которые создали рабочие места, построили заводы и фабрики. Они на себе знают, какие серьезные проблемы испытывает бизнес.

Некоторые избиратели думают, что кандидаты идут в парламент, чтобы защищать свой бизнес. Поверьте, они никак не добьются этого, если в целом по стране для ведения бизнеса будут трудные условия. Смысл защищать только свое предприятие, если твои партнеры и все те, с кем ты работаешь, кому реализуешь свою продукцию, будут в трудном положении?

— Над решением каких вопросов вы намерены работать, если станете депутатом?

— Как я уже отметил, я целенаправленно иду решать проблемы экологии. И поверьте, это непочатый край работы.

— Как вы считаете, сможете реализовать задуманное? И как вы в целом представляете работу депутата?

— Будучи главой ведомства, я посещал заседания Жогорку Кенеша. И знаю, что, несмотря на критику со стороны избирателей в адрес самих парламентариев, большинство депутатов — грамотные, профессиональные люди, которые хорошо разбираются в законах, задают сложные вопросы... Работа нардепа трудна. Но мы готовы работать ради страны, ради Кыргызстана. Мы не хотим уезжать, мы хотим построить процветающую республику для наших детей.

— Расскажите немного о себе.

— Сам я из семьи педагогов. Отец и мать — учителя. Вырос в селе и, признаться, связывал свою жизнь тоже с селом. Но так распорядилась судьба, что стал жить и работать в городе. По образованию я экономист. Трудовую карьеру начал с инспектора Налоговой инспекции в 1995 году в Бишкеке. Много лет проработал в строительном секторе. Был депутатом Бишкекского городского кенеша. Как сказал выше, возглавлял Госэкотехинспекцию.

Именно работая там, видел, как работают предприятия, те же заводы, фабрики, видел их проблемы. Думаю, пришло время для их реального решения.

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