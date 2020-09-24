Чуйская область говорит «Да!» партии «Мекеним Кыргызстан» № 4!

Жители Чуйской области встречают кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан». Агиткараван политического объединения до этого побывал в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Традиционно звучат теплые слова поддержки в адрес партийцев.

Реформа систем здравоохранения, образования, инновационные подходы в сфере сельского хозяйства. Кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» рассказали о своих смелых планах жителям Сокулукского района Чуйской области. За долгие годы накопилось много социально значимых проблем. Решить их обещают в партии «Мекеним Кыргызстан».

В первую очередь необходимо уделить большое внимание развитию аграрного сектора. Необходимо разработать эффективную планировку посадки различных сельскохозяйственных культур с учетом климатических условий того или иного района, рассказал Адилет Канымбеков. Кандидат в депутаты уверен и в том, что давно назрела острая необходимость реабилитации инфраструктуры населенных пунктов, ремонта существующих и прокладки новых ирригационных сетей. Программа партии охватывает все социальные сферы.

Есть у кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» и задумки по реформированию системы здравоохранения. По их словам, нужно централизовать эту сферу путем перевода всего делопроизводства медучреждений в электронный формат.

Искендер Матраимов также добавил, что партия решительно нацелена на реальные изменения. Цель – сделать страну комфортной для жизни каждого кыргызстанца вне зависимости от его социального статуса, региональной или национальной принадлежности.









