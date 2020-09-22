Каракол будет голосовать за партию «Мекеним Кыргызстан» № 4!

Сделать Иссык-Куль знаменитой точкой медицинского туризма предлагает партия «Мекеним Кыргызстан». Об этом заявил лидер политического объединения Мирлан Бакиров на встрече с избирателями в Караколе.

Никакого популизма. Только точные и дельные предложения о том, как развить Иссык-Кульскую область, звучали с этой сцены. Тут собрались люди дела, которые знают, как развить экономику Кыргызстана. Среди спикеров: лидер партии Мирлан Бакиров, бывший министр туризма Ибрагим Жунусов, депутат предыдущего созыва Гулкан Молдобекова и знаменитая спортсменка, чемпионка Дарья Маслова.

— Есть планы, чтобы в будущем на Иссык-Куле был активно развит медицинский туризм. Чтоб была такая возможность — лечить здесь людей, чтобы с каждого уголка мира к нам приезжали поправить здоровье туристы, а еще чтоб они в горы ходили, на рыбалку, на озеро, — заявил лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров.

Не только туризм, но и энергетика может стать «лицом» Иссык-Кульской области, — уверены в партии «Мекеним Кыргызстан».

— Река Сары Джаз имеет огромный энергетический потенциал. Есть возможность построить на ней в среднем 4-5 ГЭС, которые будут вырабатывать значительное, большое количество киловатт электроэнергии, — заключил Бакиров.





Отдельное внимание в «Мекеним Кыргызстане» намерены уделить сохранению биоразнообразия области. Займутся этим местные парламентарии при помощи местных жителей. По указу тех, кто живет и работает на кромке озера, при помощи новых законов в партии намерены защитить озеро от измельчания, которое происходит сейчас, и увеличить привлекательность перед иностранными гостями.

— Главной целью наших кандидатов с Иссык-Кульской области является — сохранить Иссык-Куль в первозданном виде, сохранить его экологическую безопасность, — заявил кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Маратов.

Скажи «да» программе партии «Мекеним Кыргызстан», помоги изменить законодательство страны в сторону комфортной жизни, помоги профессионалам решить старые проблемы и шагнуть в будущее, где Кыргызстан будет лучшим местом для жизни.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 22.09.2020.