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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Кандидат от «Кыргызстана» Атыркул Ибраимова: Не могу запятнать светлое имя отца

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Атыркул Ибраимова встретилась с жителями Московского района Чуйской области.

Представляясь собравшимся, она отметила, что работала в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, является кандидатом филологических наук, сейчас занимается предпринимательством.

По ее словам, она представитель интеллигенции, которая нужна в парламенте, и горда тем, что вошла в ряды кандидатов от партии «Кыргызстан».

«Я ни в чем плохом никогда не участвовала. Могу без опаски смотреть в глаза людям. Многие говорят, что депутаты плохие. Нет, какими бы они ни были, их выбрали сами граждане. Чтобы к власти пришли те, кто сможет изменить жизнь в Кыргызстане, надо выбирать добросовестно, не продаваясь за деньги и пустые обещания. Надо выбирать осмысленно, знакомясь с программами партий и предложениями по решению наболевших вопросов. Это наше будущее!»  заявила Атыркул Ибраимова.

Она отметила, что будет регулярно представлять избирателям отчет о своей работе. 

«Перед этими выборами я поняла, что народ меняется. И это не может не радовать. Мой отец 25 лет возглавлял округ, два созыва был депутатом. Вы его помните и всегда хорошо отзываетесь о нем. Я не могу запятнать его светлое имя и память о нем. И поэтому передо мной большая ответственность. Если я стану депутатом Жогорку Кенеша, я буду работать на благо народа и государства»,  обратилась кандидат к избирателям.

 

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020). 
Ссылка: https://24.kg/vlast/166189/
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