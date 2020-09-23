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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Ахрор Иминов: Каждый гражданин должен служить своей стране

33-летний Ахрор Иминов — владелец IT-компании, вице-президент Федерации греко-римской борьбы и глава общественного объединения «Союз иностранных студентов в Кыргызской Республике».

Помимо этого, он баллотируется в депутаты в рядах партии «Кыргызстан». О родном городе, семье, а также о том, как решить насущные проблемы в стране, кандидат рассказал в интервью.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политорганизации уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166133/
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