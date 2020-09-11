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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Рейтинг партий по этнической квоте

В 2007 году в закон о выборах внесли поправку, определяющую одно из требований к политическим партиям. Пятнадцать процентов от общего числа кандидатов в депутаты должны иметь различную этническую принадлежность. При этом не менее пяти кандидатов — находиться до 65-й позиции.

Редакция 24.kg проанализировала, у какой из зарегистрированных партий самый многонациональный состав.

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Отметим, что ЦИК опубликовала списки 15 из 16 зарегистрированных политобъединений. «Бутун Кыргызстан» запрыгнул в последний вагон, опротестовав в суде отказ Центризбиркома в регистрации. Пока их списки проверяются. Известно, что от партии баллотируется 120 человек. Они учтены в статистике.

Всего за места в парламенте борются представители 22 национальностей и народов.

Большинство кандидатов в депутаты — кыргызы (84 процента, или 1 тысяча 689 человек). Всего на выборы идет 2 тысячи 14 человек.

На втором месте — узбеки (97 человек), на третьем — русские (93). Далее идут дунгане (30 человек), казахи (28), уйгуры (20), татары (18), таджики (11) и украинцы (10). Представителей других этносов — до десятка каждый.

Указанной в законе квоте (15 процентов) ограничились три партии: «Республика», «Ордо» и «Кыргызстан».

У большинства политорганизаций — «Мекен Ынтымагы», «Чон казат», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Ата Мекен», «Ыйман нуру», «Мекеним Кыргызстан» — по 16 процентов. Это средний по стране уровень представленности разных этносов.

Еще у трех партий — «Биримдик», «Мекенчил» и «Социал-демократы» — по 17 процентов.

На третьей строчке «Реформа» — у нее 18 процентов.

В лидерах — «Бир Бол» и Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. В их списках по 26 процентов кандидатов разных национальностей.

При этом в первых двадцатках партий максимум до четырех представителей разных этносов. А в двух — ни одного («Мекен Ынтымагы» и «Ыйман нуру»).

Большинство политорганизаций включили в список по два представителя. Это «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Биримдик», «Замандаш», «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан», «Реформа», «Социал-демократы».

В «Мекенчиле», «Ордо» и «Чон казате» — по одному.

Рекордсмен в представленности разных этносов в первой двадцатке — Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов (4 кандидата).

Но даже победа на выборах не гарантирует, что кандидаты от той или иной партии окажутся в парламенте. Требование этнической квоты распространяется на списки кандидатов, но не на распределение депутатских мандатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164814/
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