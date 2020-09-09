Выборы-2020. Суд отказал в удовлетворении ходатайства Турсунбая Бакир уулу

В административном суде Бишкека продолжается рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации политорганизации для участия в выборах.

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу заявил ходатайство о привлечении его в качестве третьей стороны. Судья Анара Эгембердиева отказала, пояснив, что постановление Центризбиркома основано на решении рабочей группы по жалобе бывшего нардепа, но никак не на удовлетворении самой жалобы. Кроме того, решение суда никаким образом не повлияет на восстановление Турсунбая Бакир уулу в списке партии.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Бывший акыйкатчи Турсунбай Бакир уулу потребовал от Центризбиркома отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него экс-нардепа.