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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» — сократим армию чиновников!

Бактыбек Дюшембиев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Сегодня в республике начался системный кризис. Пандемия коронавируса с начала 2020 года забрала жизни многих наших граждан. Рост безработицы, слабый уровень медицинских услуг, импортозависимая экономика в стране показали отсутствие систематического подхода в государственном управлении и неспособность исполнительной власти принимать самостоятельные решения.

Сейчас население испытывает психологическое давление, эпидемиологическая ситуация и отсутствие видения нашего ближайшего будущего не дают спокойствия. Многие члены политобъединения тоже столкнулись с заболеванием, одни длительно боролись, другие потеряли своих близких. Члены партии «Мекеним Кыргызстан» так же, как и большинство жителей, прошли большие потрясения. Многие переосмыслили значимость тех ценностей, которым раньше придавали малое значение. И мы поняли, что государство должны менять и развивать только мы сами».

Члены политорганизации предлагают:

  • модернизировать государственный аппарат: сократить его штатную численность, устранить дублирование функций органов государственного управления, избавиться от ненужных функций, которые можно передать на аутсорсинг частным структурам;
  • объединить министерства и ведомства за счет оптимизации и перераспределения функций;
  • внедрить принцип многофункциональности. Объединить функции вице-премьеров и глав профильных министерств. По такому же принципу совместить функции министров и начальников управлений;
  • внедрить новые механизмы отбора кадров в систему государственной службы, которые соответствовали бы стандартам компетентности и доверия общества.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 06.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164251/
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