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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» — стране нужны новые больницы!

Пандемия коронавируса заставила нас всех посмотреть другим взглядом на ситуацию в нашем здравоохранении. Все проблемы системы стали, как на ладони. Главная из них — это устаревшая больничная инфраструктура и неравномерное распределение медицинских услуг по всей стране. Проблемы копились десятилетиями, а решать их нужно быстро, не дожидаясь очередного кризиса.

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает:

  • принять государственную программу по развитию больничной сети, основанную на новых, рыночных механизмах. Такой подход позволит осуществить полную перестройку больничной инфраструктуры и привлечь инвесторов на взаимовыгодных условиях. В их основе будет лежать принцип — земля, здания, людские ресурсы — с государства, а модернизация зданий и технологии лечения — с инвестора;
  • как партия социал-либерального толка «Мекеним Кыргызстан» предлагает изменить систему медицинского страхования. Наравне с государственным медицинским страхованием надо стимулировать рынок услуг частных медицинских страховых компаний, в том числе и зарубежных. Человек должен сам выбирать, какой вид страхования ему выгодно брать;
  • пересмотреть механизмы контроля над рынком лекарственных средств. В том числе и различные махинации на лекарственном рынке, которые ранее стоили жизни сотням кыргызстанцев. Все мы помним, как медикаменты с рыночной стоимостью в тысячу сомов продавали в разы дороже. «Мекеним Кыргызстан» знает, как решить эту проблему.

Гульмира Шакирова, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Необходимо жестко контролировать эту сферу. Мы уже это сделали на 40-50 процентов. Первый этап — это электронная база лекарственных средств, второй — цифровизация деятельности ДЛО. Остается третий этап — проследить путь каждого препарата, каждой упаковки от границы до конечного потребителя. И если я буду в Жогорку Кенеше, мы должны этот проект внедрить».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 06.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164249/
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