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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Скажи «ДА». Программа партии «Мекеним Кыргызстан»

Скажи «ДА» — под таким названием партия «Мекеним Кыргызстан» презентовала свою программу. Она разработана с учетом вызовов и реального положения дел. Программа лишена популизма, пронизана конкретикой и нацелена на результативность.

«Мекеним Кыргызстан» призывает граждан сказать «ДА»:

  • сокращению числа депутатов Жогорку Кенеша;
  • значительному сокращению армии чиновников и оптимизации структуры правительства.

«Мекеним Кыргызстан» намерен убрать дублирующие функции у министерств и ведомств, а также сократить расходы чиновников. Например, вице-премьеры в правительстве могут одновременно возглавлять и профильные министерства. А министры — совмещать функции начальников управлений.

В случае победы на выборах партия «Мекеним Кыргызстан» намерена добиться всех этих инициатив. Таким образом будет сэкономлено много бюджетных средств, которые пойдут на зарплату медикам и учителям. Простым кыргызстанцам, которые двигают страну вперед.

«Мекеним Кыргызстан» — это сплоченная команда молодых профессионалов, которые мало говорят, но многое делают.

Татьяна Кузнецова, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Наша команда четко понимает, что хочет и для чего идет в парламент. И я с гордостью говорю, что я член замечательной команды «Мекеним Кыргызстана». Я верю в победу нашей политорганизации. Победим мы — победит вся страна».

С полным текстом программы можно ознакомиться на сайте партии «Мекеним Кыргызстан».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 05.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164182/
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