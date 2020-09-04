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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Обращение партии «Мекеним Кыргызстан» к гражданам

Уважаемые кыргызстанцы, соотечественники, избиратели!

4 октября вы выбираете новый состав Жогорку Кенеша. От того, кто получит мандаты депутатов в новом созыве парламента страны, зависит дальнейшее развитие нашего государства.

Все мы хотим жить в республике с развитой экономикой, где для всех есть работа, где главенствует безопасность и нет преступности, где дети получают прекрасное образование, а ветераны — заботу и уход, где больные уверены в профессионализме врачей и не страдают от отсутствия необходимых лекарств и медицинского оборудования. В республике, которой мы можем гордиться.

Мы уверены, что всего этого можно добиться, если упорно работать. Партия «Мекеним Кыргызстан» позиционирует себя как объединение социально-либерального толка, и мы думаем, что реализация нашей предвыборной программы приблизит страну к нашей мечте.

«Мекеним Кыргызстан» впервые баллотируется в высший законодательный орган государства. До этого члены нашей политорганизации успешно участвовали в выборах депутатов местных кенешей. В частности, представители «Мекеним Кыргызстана» сегодня успешно работают в городских кенешах Бишкека и Оша, выполняя наказы избирателей. Мы надеемся, что вы сделаете правильный выбор, отдав свой голос за нас. Члены нашей партии успешно трудятся в самых разных отраслях.

Мы знаем, что нужно делать, мы умеем работать, у нас есть необходимый опыт. Мы, работая в парламенте, будем принимать законы, улучшающие вашу жизнь.

Надеемся, что наши жизненные устои, наша позиция будут близки вам.

Пожалуйста, придите на избирательный участок и отдайте свой голос за партию «Мекеним Кыргызстан». Ведь только от вас зависит, кто станет депутатом! А мы вас не разочаруем!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164118/
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