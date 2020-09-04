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Власть
Сюжет: Мекеним Кыргызстан

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца!

Сегодня дан старт официальной агитационной кампании по выборам депутатов в Жогорку Кенеш. Партия «Мекеним Кыргызстан» решила начать свою агитационную кампанию с нулевого километра. Это не просто геодезическая отметка, начальная точка отсчета дорожных расстояний в Кыргызстане, расположенная в центре Бишкека на месте старого почтамта.

Это символ начала пути, и именно отсюда начинает свой путь к большим политическим целям партия «Мекеним Кыргызстан».

Мирлан Бакиров: «Мы не ждем, что наш путь будет простым и легким. «Мекеним Кыргызстан» еще до старта столкнулась с черным пиаром и грязными технологиями в отношении партии и отдельных кандидатов. Но мы уверены, что наш мудрый народ сможет отделить ложь от правды.

Наши помыслы — чисты, наши цели — благородны. Я желаю нам всем достойно пройти наш путь. И, конечно, я желаю нам всем победы!

Марлен Маматалиев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Мекеним Кыргызстан» не случайно выбрала точкой своего старта в предвыборной гонке этот знак — отметку о нулевом километре. И не случайно наши кандидаты начали кампанию с созидательного действия — установки юрты. Что такое юрта для кыргыза? Это не просто дом, часть кочевого уклада наших предков, сохранившегося до сегодняшнего дня. Юрта — особое место, где ощущается неразрывная связь прошлого и будущего. Это символ единения в масштабах страны. Этим действием, ритуалом установки юрты, мы хотим сказать: эй, хватит делиться. На юг и север, городских и айыльских. Давайте ценить и беречь культурное и этническое многообразие нашей Родины.

А нулевой километр — потому что мы хотим обнулить все конфликты и склоки, обнулить все взаимные обиды и подозрения. Главное, чтобы на нашей земле был мир! В добрый путь, «Мекеним Кыргызстан»!». 

Татьяна Кузнецова, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Знаете ли вы, что знак нулевого километра — это популярное место встречи для молодежи. Место, где назначают свидания влюбленные. И это тоже очень символично. Ведь все в этом мире начинается с любви. С любовью к Родине, «Мекеним Кыргызстан».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/164086/
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