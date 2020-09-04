Партия «Мекеним Кыргызстан»: Победа за нами! С нами народ!

Сегодня началась официальная кампания по выборам депутатов в Жогорку Кенеш. Оригинальным стартовым мероприятием отметилась партия «Мекеним Кыргызстан». На рассвете кандидаты от партии собрались у памятника Курманджан Датке возле знака — отметки нулевого километра в самом центре Бишкека, чтобы собрать вместе юрту.

«Что такое юрта для кыргыза? Это не просто дом, часть кочевого уклада наших предков, сохранившегося до сегодняшнего дня. Юрта — особое место, где ощущается неразрывная связь прошлого и будущего. Это символ единения в масштабах страны. Этим действием, ритуалом установки юрты, мы хотим сказать: эй, хватит делиться. На юг и север, городских и айыльских. Давайте ценить и беречь культурное и этническое многообразие нашей Родины.

А нулевой километр — потому что мы хотим обнулить все конфликты и склоки, обнулить все взаимные обиды и подозрения. Главное, чтобы на нашей земле был мир! В добрый путь, «Мекеним Кыргызстан»!» — так объяснила символизм места для первого предвыборного мероприятия партии Татьяна Кузнецова, бывший вице-мэр Бишкека, кандидат от «Мекеним Кыргызстана».

Несмотря на раннее утро, своеобразная встреча партийцев «Мекеним Кыргызстана» проходила энергично и с хорошим настроением. Редкие прохожие с удовольствием фотографировали кандидатов, среди которых немало известных личностей, и саму юрту.

Несмотря на то что мероприятие было больше неформальным и не напоминало традиционные митинги, партийцев поприветствовал и лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров: «Партия «Мекеним Кыргызстан» решила начать свою агитационную кампанию с нулевого километра. Это не просто геодезическая отметка, начальная точка отсчета дорожных расстояний в Кыргызстане, расположенная в центре Бишкека на месте старого почтамта. Это символ начала пути, и именно отсюда начинает свой путь к большим политическим целям партия «Мекеним Кыргызстан», — сказал Мирлан Бакиров.

Он подчеркнул, что партия не ждет, что ее путь «будет простым и легким. «Мекеним Кыргызстан» еще до старта столкнулась с черным пиаром и грязными технологиями в отношении партии и отдельных кандидатов. Но мы уверены, что наш мудрый народ сможет отделить ложь от правды».

Наши помыслы — чисты, наши цели — благородны. Я желаю нам всем достойно пройти наш путь. И, конечно, я желаю нам всем победы! Мирлан Бакиров, лидер «Мекеним Кыргызстана»

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан».