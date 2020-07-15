Первый вице-премьер Алмазбек Баатырбеков рассказал, как перенес коронавирус

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков рассказал 24.kg, как протекала его болезнь. У чиновника был выявлен COVID-19.

По его словам, он был госпитализирован. Лечение прошел здесь, в Бишкеке. «Сначала мне диагностировали левостороннюю пневмонию. Потом уже ПЦР-анализ показал еще и коронавирус. Я очень тяжело болел. В моей семье тоже все переболели. Но сейчас, слава богу, пошли на поправку. Сегодня я вышел на работу», — отметил чиновник.

Напомним, что у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана ранее обнаружен коронавирус. Инфицирован также вице-премьер Эркин Асрандиев. Коронавирусом переболел и министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.