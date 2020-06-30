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Власть

У вице-премьер-министра Эркина Асрандиева обнаружен коронавирус

Некоторые из членов правительства не смогут принять участие в церемонии принесения присяги. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов и члены правительства в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша принесут присягу.

На ней не будет Эркина Асрандиева, у которого ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

При этом в кабмине отмечают, что вице-премьер-министр продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме.

«Руководитель аппарата правительства — министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов находятся на самоизоляции как контактные лица», — говорится в сообщении.

Напомним, что у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана ранее обнаружен коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157767/
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