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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуация с коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент

Завершилось заседание Совета безопасности в узком составе, где сегодня с участием президента обсуждалась ситуация с коронавирусом.

«За сдерживание эпидемиологической ситуации под контролем и недопущение ее дальнейшего обострения большая ответственность лежит на местных властях», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства напомнил, что уже предупреждал об этом после снятия режима чрезвычайного положения в некоторых городах и районах страны и прекращения работы комендатур.

Президент подчеркнул персональную ответственность руководителей областей, районов и мэров городов за складывающуюся ситуацию.

Сооронбай Жээнбеков также обратил внимание на то, что общественный транспорт продолжает оставаться самым опасным местом для заражения.

«В отношении компаний общественного транспорта, которые не выполняют требования, должны применяться соответствующие меры. Разрешена работа ресторанов и кафе. Они также обязаны четко выполнять поставленные требования», — отметил президент.

Глава государства добавил, что каждый гражданин должен участвовать в профилактике данного заболевания и выполнять предписания врачей.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что некоторые граждане, не имея симптомов, но как носители вируса, представляют угрозу для общества.

«Поэтому в общественных местах остаются актуальными требования строгого соблюдения масочного режима, изоляции при наличии симптомов заболевания», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул особую необходимость усиления заботы о пожилых людях, которые наиболее подвержены риску заражения.

Кроме того, он обратил внимание на то, что прибывающие из-за рубежа граждане должны 14 дней находиться под строгим контролем — в течение обсервационного периода, так как в обществе есть мнения о том, что они могут быть переносчиками заболевания.

Сооронбай Жээнбеков потребовал от республиканского штаба, Министерства здравоохранения, руководителей областей, городов и районов усилить темп работы в борьбе с заболеванием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156697/
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