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Власть

Конфликт из-за пастбища в Нарынской области должна урегулировать госкомиссия

Депутат Алмазбек Акматов потребовал создать комиссию по решению вопроса о спорных пастбищах в Нарынской области. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, люди уже перекрывают дороги, идут на крайние меры, чтобы власти обратили на них внимание. «Нам нужно создать комиссию, причем на государственном уровне, выяснить, почему возникла такая ситуация, и решить ее», — подчеркнул он.

Напомним, что в Нарынской области жители села Жерге-Тал перекрыли дорогу на пастбище. Уточняется, что около 170 жителей не пропустили чабанов на выпас скота.

Жители Нарынского района требуют, чтобы на пастбище Кум-Бель пасли только их скот.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное перекрытие дорог» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/155625/
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