Общественный транспорт между регионами и внутренние авиарейсы запустят 5 июня

С 5 июня будут запущены внутренние авиарейсы и общественный транспорт между регионами Кыргызстана. Об этом заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба.

Как сообщили в пресс-службе правительства, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что соответствующие госструктуры, местные органы власти должны быть готовы к четкому выполнению алгоритма проверок и контролю за соблюдением положенных санитарных мер.

За общественным транспортом, соблюдением пассажирами всех санитарных правил безопасности должен быть строгий контроль. Ношение масок, измерение температуры при посадке обязательно.

«Вся организация перевозок автобусами и маршрутными такси должна быть безопасной. Мы должны быть уверены, что все едут с соблюдением санитарных норм», — сказал Кубатбек Боронов.

При этом он подчеркнул, что Бишкек остается очаговой зоной с повышенными рисками заражения и посещать столицу без существенных обстоятельств не рекомендуется.

Кроме того, на заседании было заявлено, что с 25 июня начнут работать детские оздоровительные лагеря.