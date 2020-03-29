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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. О халатности госорганов рассказал первый вице-премьер

Оперативный штаб примет жесткие меры к случаям халатности со стороны профильных госорганов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, в заседании оперативного штаба под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова в онлайн-режиме приняли участие полномочные представители кабмина в областях.

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Главы профильных министерств и ведомств, областных администраций отчитались о проводимой работе и принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавируса. Первый вице-премьер поручил усилить дезинфекцию на местах.

«При въезде и выезде в Бишкек проводите соответствующую дезинфекцию автомашин хлоркой. По периметру столицы необходимо вести должную санитарную обработку, это и микрорайоны, и жилмассивы. Такая же работа должна вестись и в регионах. Это крайне важно», — сказал он.

Кубатбек Боронов раскритивал деятельность руководства Министерства здравоохранения за недостаточную организационную и управленческую работу.

Мы видим организационные недостатки в работе руководства Минздрава, и это не может не вызывать недовольство как с нашей стороны, так и со стороны населения.

Кубатбек Боронов

«Все допущенные недоработки будут устранены. Это касается вопросов обеспечения нужд врачей, транспорта, разрешений в период режима ЧП. Для лаборантов, вирусологов, эпидемиологов, работающих на передовой будут созданы все условия для беспрепятственной и безопасной работы. Остальные государственные органы и местные органы власти будут помогать в этом», — сказал Кубатбек Боронов.

Деятельность патрульных тоже вызвала критику со стороны первого вице-премьер-министра. Он подчеркнул, что необходимо максимально ограничить перемещения граждан по улицам.

Кроме того, на заседании штаба стало известно о проработке вопроса доставки тестов для определения коронавируса из Республики Беларусь, рассчитанных на проведение 25 тысяч исследований.

По итогам заседания дан ряд поручений, в том числе ускорить работу по выдаче соответствующих разрешений для работы в период ЧП в электронном формате.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148435/
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