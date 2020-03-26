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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство ужесточило правила работы аптек и магазинов

Расстояние между людьми, стоящими в очереди, должно быть не менее полутора метров. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

«Аптеки, магазины должны обеспечить такую организацию очередей. Владельцы несут ответственность за это. Обслуживание людей должно быть из расчета один человек на 5 квадратных метров. К примеру, если в магазине 100 квадратных метров, то в помещении должны обслуживаться не более 20 человек одновременно», — сказал Эркин Асрандиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148114/
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