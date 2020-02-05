Мыктыбек Абдылдаев: Все устали, но надо потерпеть до выборов

«Все устали, но надо потерпеть до выборов», — заявил 24.kg депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев, комментируя высказывание коллеги Натальи Никитенко.

Парламентарий уверена, что в обществе накопилась абсолютная усталость от кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева. Сам премьер-министр с этим не согласился.



По словам Мыктыбека Абдылдаева, все будет зависеть от итогов выборов в Жогорку Кенеш, которые пройдут в этом октябре. «Если придет новая категория депутатов, и они будут жить по Конституции, тогда система власти усовершенствуется. А если нет, то все это будет продолжаться. Кто-то доминирует, кто-то исполняет, а кто отвечает в результате — непонятно», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Он добавил, что следует подождать, какие силы сформируют следующий созыв Жогорку Кенеша. «Надеюсь, эти народные избранники будут следовать исключительно букве закона», — подчеркнул Мыктыбек Абдылдаев.

Напомним, что сегодня нардепы раскритиковали Мухаммедкалыя Абылгазиева и министров. А вице-премьера Жениша Разакова и вовсе назвали самым слабым звеном.