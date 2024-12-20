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Общество

«Всего лишь делегаты». Мыктыбек Абдылдаев пошутил, что ему не налили воду

Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае избранный председателем национального совета Мыктыбек Абдылдаев сделал замечание организаторам.

Он выступил перед делегатами. После, сев на свое место, Мыктыбек Абдылдаев заявил: «Уважаемые делегаты! Как вы заметили, я выпью воды тут. Там (на трибуне. — Прим. 24.kg) никто не предоставил воду. Мы же всего лишь делегаты».

Напомним, в Бишкеке проходит третий Народный курултай, в котором участвуют 698 делегатов. На форум пригласили депутатов Жогорку Кенеша, членов кабинета министров и администрации главы государства. Выступил президент Садыр Жапаров. Работу курултая освещают более 100 представителей СМИ, прошедших аккредитацию.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314864/
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