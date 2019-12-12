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Власть
Сюжет: Иски против СМИ

Жанар Акаев прокомментировал иск Матраимовых против трех СМИ

Депутат парламента Жанар Акаев прокомментировал иск в суд о защите чести и достоинства, поданные семьей Матраимовых против 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

По словам депутата, Бишкекский горсуд должен отменить арест, наложенный на банковские счета этих СМИ.

«Матраимовы подали в суд на три средства массовой информации. Они вправе подавать иск. Пусть доказывают свою правоту там. Но при этом до начала судебного разбирательства, три дня назад Свердловский районный суд Бишкека арестовал их счета. Это нехорошая практика. Мы должны прийти в себя. Бишкекский горсуд должен отменить это решение», — сказал Жанар Акаев.

Ранее стало известно, что экс-глава Таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд иск на «Азаттык», Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявлены журналисту Али Токтакунову. Однако журналисты узнали об этом не официально, а из своих источников.

В определении судьи Жылдыз Ибраимовой указано, что в случае наличия денежных средств на расчетных счетах, принадлежащих Али Токтакунову, «Азаттыку», Kloop, 24.кg, необходимо наложить арест на денежные средства:

— Али Токтакунова — на сумму 10 миллионов сомов. На расчетных счетах «Азаттыка» — на сумму 22 миллиона 500 тысяч сомов;

— на расчетных счетах Kloop — на сумму 12 миллионов 500 тысяч сомов;

— на расчетных счетах 24.kg — на сумму 15 миллионов сомов.
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