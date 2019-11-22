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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал с контрабандными схемами прокомментировала Ирина Карамушкина

«Я не жду решительных мер со стороны президента», — заявила 24.kg депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, комментируя расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. К серым схемам, как выяснилось, причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в том числе экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

По ее мнению, то, что журналисты, в том числе международные, взяли на себя ответственность за расследование коррупционных схем, незаконного вывода денег из страны, говорит о беспомощности и некомпетентности наших следственных органов, Финразведки, Финпола.

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«На встрече с редакторами СМИ на вопросы о судьбе расследования имущества Матраимовых, вывода капитала, президент ответил довольно спокойно, потребовав от общества и журналистов каких-то фактов. Это явно говорит о его некомпетентности как главы государства, что он покрывал все эти коррупционные схемы. Даже на инаугурации рядом с родственниками Сооронбая Жээнбекова сидит китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр (его имя упоминается в громком расследовании — 24.kg). Ни один человек не попадет на это мероприятие без пригласительного из аппарата президента», — отметила Ирина Карамушкина.

По мнению депутата, сейчас могут начать переводить стрелки на предшественников или опять создать какую-то следственно-оперативную группу, которая будет полгода-год проверять факты, а потом скажет, что они не подтвердились. Или депутатскую комиссию, как по убийству Айеркена Саймаити.

«Сооронбай Жээнбеков давно мог разрубить эти схемы и посадить всех, кто в этом завязан», — считает она.

Ирина Карамушкина добавила, что бывший президент Алмазбек Атамбаев ранее говорил, что как только узнал об этих схемах, выводе капитала, дал команду уволить Райымбека Матраимова.

Сооронбай Жээнбеков, будучи премьер-министром, не дал Атамбаеву это сделать, говоря, что на Райыма идет поклеп.

Ирина Карамушкина

Депутат напомнила, что после того как Алмазбек Атамбаев озвучил на митинге информацию о выводе $700 миллионов, Райымбек Матраимов единственный раз вышел в эфир и стал угрожать бывшему президенту.

«Я не жду решительных ответных мер со стороны президента, не верю, что начнется расследование. Выступать по этому вопросу президент точно не будет. Как и по другим резонансным делам. Он опять скажет: дайте факты. Ничего при этой власти не поменяется, я в это не верю», — заключила Ирина Карамушкина.
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