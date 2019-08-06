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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (144)

Конфликт на Солтон-Сары. ГКНБ оставляет за собой право вынести предупреждение

Государственный комитет национальной безопасности информирует о недопустимости публикаций и видеоматериалов по ситуации на месторождении Солтон-Сары, которые могут спровоцировать эскалацию напряжения в эпицентре событий. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«В связи с участившимися публикациями в различных СМИ, на интернет-сайтах и в социальных сетях видеоматериалов в отношении инцидента на золоторудном месторождении Солтон-Сары, который, возможно, может привести к межнациональной вражде, ГКНБ отмечает: некоторые видеоматериалы вызывают бурную и негативную реакцию общественности, в том числе межнациональную неприязнь со стороны представителей титульной нации по отношению к инвесторам и сотрудникам китайской компании Zhong Ji Mining Сompany»,  говорится в сообщении.

В ГКНБ считают, что такая тенденция может создать предпосылки к эскалации недовольства населения, спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки, в том числе на межнациональной основе.

В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и видеоматериалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении. Количество собравшихся составляло около 300 человек.

Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня провел совещание по ситуации на месторождении Солтон-Сары, расположенном в Нарынской области. Глава правительства поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.
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