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Власть

Встреча в Чолпон-Ате. О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана

Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили переговоры сегодня в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков отметил, что приезд Эмомали Рахмона придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству.

пресс-службы президента Кыргызстана
Фото пресс-службы президента Кыргызстана

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«Мы удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации двустороннего сотрудничества. Мы проявили единство мнений по ускорению делимитации кыргызско-таджикской границы, договорились по границе вести работу «от простого к сложному», придерживаясь взаимного уважения и учета взаимных интересов. Мы обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водноэнергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте КР высоко оценивает и поддерживает созидательную политику РТ по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

пресс-службы президента Кыргызстана
Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Он заметил, что благодаря поддержке Эмомали Рахмона проведена историческая встреча на приграничной территории.

«Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества», — заявил глава Кыргызстана.

«Весьма рад нашей встрече на гостеприимной кыргызской земле. Она позволит нам продолжить конструктивный диалог по актуальным вопросам кыргызско-таджикской повестки. Мы заинтересованы в стабильном развитии взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений. Таджикистан вновь подтверждает готовность укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения», — отметил Эмомали Рахмон.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков вчера, 26 июля, по приглашению Эмомали Рахмона совершил краткосрочный рабочий визит в Исфару (РТ). На встрече главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства, в том числе демаркацию и делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.
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