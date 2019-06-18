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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президент не намерен уезжать из страны

Алмазбека Атамбаева на заседание специальной депутатской комиссии по лишению статуса неприкосновенности экс-президента никто не приглашал. Об этом на пресс-конференции членов СДПК сообщил Фарид Ниязов.

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По его словам, Алмазбек Атамбаев готов ответить по всем пунктам обвинения, но только когда появится официальный документ.

Отвечая на вопрос журналистов, придет ли Алмазбек Атамбаев на заседание парламента, чтобы озвучить свою позицию, юрист партии Нурбек Касымбеков пояснил: спикер Жогорку Кенеша должен направить приглашение в соответствии с государственным протоколом.

Официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева добавила, что если завтра решение комиссии будет вынесено на палату и Алмазбека Атамбаева не пригласят, то это можно расценивать как политический заказ.

«Алмазбек Атамбаев находится в стране. Он никуда уезжать не собирается», — заметила она.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
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