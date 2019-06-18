Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президент не намерен уезжать из страны

Алмазбека Атамбаева на заседание специальной депутатской комиссии по лишению статуса неприкосновенности экс-президента никто не приглашал. Об этом на пресс-конференции членов СДПК сообщил Фарид Ниязов.
Отвечая на вопрос журналистов, придет ли Алмазбек Атамбаев на заседание парламента, чтобы озвучить свою позицию, юрист партии Нурбек Касымбеков пояснил: спикер Жогорку Кенеша должен направить приглашение в соответствии с государственным протоколом.
Официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева добавила, что если завтра решение комиссии будет вынесено на палату и Алмазбека Атамбаева не пригласят, то это можно расценивать как политический заказ.
«Алмазбек Атамбаев находится в стране. Он никуда уезжать не собирается», — заметила она.
Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.
Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.