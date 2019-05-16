Европейский союз представил видение сотрудничества с Центральной Азией

Европейский Союз представил свое видение партнерства с Центральной Азией и обновления стратегии взаимодействия со странами региона. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

По его данным, накануне принято совместное заявление Европейской комиссии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В нем изложен взгляд на укрепление партнерских отношений с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

«Центральная Азия всегда была важным регионом, учитывая ее историю, культуру и роль моста между Востоком и Западом. Сегодня на фоне позитивной внутренней и региональной динамики, растущих глобальных вызовов, требующих укрепления партнерства, она приобретает все большее стратегическое значение», — заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

Стойкость и процветание будут столпами нашего сотрудничества с Центральной Азией, а также поддержки устойчивого развития и реформ на благо наших граждан. Федерика Могерини

Комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества и развития Невен Мимица добавил, что Европейский союз является ведущим партнером Центральной Азии в области развития. Объем предоставленной региону помощи на обеспечение верховенства права, управление границами, стимулирование торговли, защиту окружающей среды и водных ресурсов на 2014-2020 годы превысит 1 миллиард евро.

«В рамках обновленного партнерства мы хотим укрепить взаимодействие с центральноазиатскими странами, помочь им наладить связи между собой, сделать регион более стабильным и процветающим», — заключил Невен Мимица.