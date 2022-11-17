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Давай начнем твою историю: Американский драматург Памела Рибон и 12 сценаристов

Давай начнем твою историю: Американский драматург Памела Рибон и 12 вдохновленных сценаристов Кыргызстана

«Давай начнем твою историю» — так назвала известный американский драматург, писатель, сценарист, актриса Памела Рибон серию своих творческих воркшопов для блогеров, журналистов, молодых киношников нашей страны.

Как это было? Как талантливая молодежь намерена применить полученные навыки на съемках социальных роликов, которые так востребованы сейчас?

В пресс-конференции принимают участие:

Памела Рибон — драматург, сценарист, писатель, актриса (США);
Жанайым Шимова, Зиядулло Атакузиев — участники воркшопа;
Мухамад Ирсалиев — переводчик.
Ссылка: https://24.kg/video/250968/
просмотров: 737
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