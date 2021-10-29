Антикоррупционный деловой совет: все внимание на выборы — честные и справедливые
Антикоррупционный деловой совет при президенте КР призван в период выборов обеспечить их максимальную открытость и прозрачность.
Как в этом направлении будет работать АДС-платформа? Что уже сделано, чтобы в ходе предстоящих выборов реально состоялся полноценный диалог между властью и гражданским обществом? Какая работа с этой целью проводится в регионах? Что общество может противопоставить «карусели», подкупу и коррупции?
В пресс-конференции принимают участие:
Нурипа Муканова — генеральный секретарь АДС при президенте КР,
Айдар Мамбеталиев — главный эксперт-юрист Секретариата АДС при президенте КР,
Бейшенбек кызы Асема — эксперт, к.ю.н.,
Султан Макилов — эксперт, подполковник МВД КР.