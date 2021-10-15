COVID-19. 10 тысяч одиноких пожилых людей остались наедине со своими проблемами

COVID-19: 10 тысяч одиноких беспомощных пожилых людей, плюс люди с ограниченными возможностями здоровья, остались наедине со своими проблемами. Кто поможет им в суровый период пандемии?
Обострение ситуации, вызванной COVID-19, стало особенно болезненным для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас как никогда раньше им нужна поддержка и помощь, чтобы получить доступ к базовым социальным услугам: здравоохранению, психосоциальной поддержке, вакцинации. Кто поддерживает их сегодня? Какую помощь и от кого они уже получают?
В пресс-конференции принимают участие:
Ольга Ильичева — лидер группы самопомощи «Радуга»,
Чинарбюбю Орозбакова — лидер группы самопомощи «Надежда»,
Алла Ворошилова — лидер группы самопомощи «Радость»,
Галина Цепковская — координатор проекта,
Илья Мешков — юрист,
Галина Ан — менеджер проекта.