COVID-19. 10 тысяч одиноких пожилых людей остались наедине со своими проблемами

COVID-19: 10 тысяч одиноких беспомощных пожилых людей, плюс люди с ограниченными возможностями здоровья, остались наедине со своими проблемами. Кто поможет им в суровый период пандемии?

Обострение ситуации, вызванной COVID-19, стало особенно болезненным для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас как никогда раньше им нужна поддержка и помощь, чтобы получить доступ к базовым социальным услугам: здравоохранению, психосоциальной поддержке, вакцинации. Кто поддерживает их сегодня? Какую помощь и от кого они уже получают?

В пресс-конференции принимают участие:

Ольга Ильичева — лидер группы самопомощи «Радуга»,

Чинарбюбю Орозбакова — лидер группы самопомощи «Надежда»,

Алла Ворошилова — лидер группы самопомощи «Радость»,

Галина Цепковская — координатор проекта,

Илья Мешков — юрист,

Галина Ан — менеджер проекта.