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СМИ и власть: взаимодействие или противостояние?

Круглый стол «СМИ и власть: взаимодействие или противостояние?»

Если в развитых странах уровень свободы СМИ — показатель устойчивости и демократичности, то у нас он зеркально отражает нестабильность общества, а резкие скачки и перепады — ставшее обычным стремление «обуздать и подчинить СМИ».

Но тем не менее пути к плодотворному взаимодействию остаются свободными...

В дискуссии принимают участие:

Акмат Алагушев — медиапредставитель «Института Медиа Полиси»;
Авланбек Джумабаев — член совета учредителей «Независимого союза журналистов»;
Дина Маслова — учредитель Kaktus.Media
Чолпон Джакупова — глава правовой клиники «Адилет»;
Эркин Алымбеков — главный редактор «Sputnik Кыргызстан»;
Элина Каракулова — директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/video/170186/
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