Круглый стол «СМИ и власть: взаимодействие или противостояние?»

Если в развитых странах уровень свободы СМИ — показатель устойчивости и демократичности, то у нас он зеркально отражает нестабильность общества, а резкие скачки и перепады — ставшее обычным стремление «обуздать и подчинить СМИ».

Но тем не менее пути к плодотворному взаимодействию остаются свободными...

В дискуссии принимают участие:

Акмат Алагушев — медиапредставитель «Института Медиа Полиси»;

Авланбек Джумабаев — член совета учредителей «Независимого союза журналистов»;

Дина Маслова — учредитель Kaktus.Media

Чолпон Джакупова — глава правовой клиники «Адилет»;

Эркин Алымбеков — главный редактор «Sputnik Кыргызстан»;

Элина Каракулова — директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане.